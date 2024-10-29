Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı CANLI İZLE || Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv ile Kaunas’ta karşı karşıya geliyor. Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da gerçekleştirilecek Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Avi maçı canlı izle bilgisi merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı izle ekranı...

Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak?

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Takımımız Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika arasında 29 Ekim Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanması gereken Turkish Airlines EuroLeague 6'ncı hafta müsabakası, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri dolayısıyla farklı bir ülkede oynanacaktır.

Tedbir odaklı verilen bu karar doğrultusunda, Kulübümüz ve EuroLeague yetkililerince yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde;

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Müsabakaya yerel otoriteler tarafından bu müsabakanın oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve EuroLeague müsabaka kriterlerini karşıyabilen Litvanya’nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena’nın ev sahipliği yapmasına karar verilmiştir.

Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı 29 Ekim 2024 Salı günü TSİ 21.30’da oynanacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

30. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Fenerbahçe ile Maccabi, 30. kez bu arenada karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce oynanan 29 müsabakada İsrail temsilcisinin 17-12 üstünlüğü bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ GALİBİYET

Ligdeki son müsabakasında sahasında Panathinaikos'a 81-76 mağlup olan sarı-lacivertliler, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giriyor.

Konuk ekip ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor.

FENERBAHÇE - MACCABI

- Fenerbahçe, Maccabi ile evinde oynadığı son 4 maçı da kazandı.

- Fenerbahçe'nin bu sezon Euroleague'de oynadığı 5 maçta da toplam sayı baremi 161.5'in altında kaldı.