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Canlı: Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv basket maçı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Beko#Maccabi#Maccabi Tel Aviv
Canlı: Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv basket maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 15:30

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi ikinci hafta mücadelesinde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe Beko, Euroleague'nin ikinci haftasında Maccabi Tel Aviv'i konuk ediyor.

Maçta ikinci çeyrek sonucu

Fenerbahçe Beko 46-32 Maccabi Tel Aviv

Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv basket maçı, iki takımın kariyerindeki 20'nci karşılaşması. Rakibi karşısında 11 kez galibiyet elde eden Fenerbahçe, 8 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO Maccabi Tel Aviv BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı saat 20.45'te başladı ve S Sport üzerinden canlı izlenebiliyor.

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#Fenerbahçe Beko#Maccabi#Maccabi Tel Aviv

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