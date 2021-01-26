Fenerbahçe Beko Maccabi Playtika maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İki takım arasında 2020-21 sezonu altıncı haftasında 29 Ekim 2020 tarihinde Menora Mivtachim Arena’da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 65-75 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Ali Muhammed 17, Nando De Colo 13, Jarell Eddie 11 sayı buldu. Maccabi cephesinde ise Scottie Wilbekin 23, Ante Zizic 11, Chris Jones 10 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko, bu mücadelenin ardından 27 Ocak Çarşamba günü Moskova’ya geçecek ve çift maç haftasının ikinci karşılaşmasında 28 Ocak Perşembe günü TSİ 20.00’da Khimki Moskova’ya konuk olacak.

FENERBAHÇE BEKO MACCABİ PLAYTİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 22. hafta maçında Maccabi Playtika’yı konuk ediyor. 26 Ocak Salı günü 21.00’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Robert Lottermoser (Almanya), Milan Nedovic (Slovenya), Milos Koljensic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko’da son durum ve maç önü notları:

Fenerbahçe Beko’da, son resmi maçına Turkish Airlines EuroLeague’de çıktı ve 22 Ocak Cuma günü çok değerli bir deplasman galibiyetine imza attı. Fenerbahçe Beko’da, Megasport Arena’da konuk olduğu CSKA Moskova’yı 83-89 yenerek üst üste altıncı, toplamda da 11. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo 22 sayı, 9 asist, 4 top çalma ve 2 ribaund ile 38 verimlilik puanına ulaştı. Jan Vesely ise 24 sayı, 6 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 2 blok istatistikleriyle 32 verimlilik puanı üretti. Jarell Eddie de galibiyete 17 sayıyla katkı verdi.

Sarı-lacivertliler, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 24 Ocak Pazar günü Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor’a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 86-93 ile geçti. Fenerbahçe Beko’da Jarell Eddie 21, Dyshawn Pierre 17, Jan Vesely 14 sayı buldu. Fenerbahçe Beko'da 18 hafta sonunda 14 galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe Beko’da Danilo Barthel, bireysel idmanlara başladı.

Yeni transfer Kyle O’Quinn de takımla ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe Beko'da bu sezonki EuroLeague maçlarında 12 farklı oyuncu ilk beşlerde yer aldı. Tüm maçlarda ilk beşlerde yer bulan tek isim Edgaras Ulanovas oldu. Marko Guduric ise Fenerbahçe Beko'da dahil olduğu süreçten itibaren altı maçta da ilk beşte yer buldu.

Jan Vesely, EuroLeague’de oynadığı son 10 maçın dokuzunda çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı üretti.

Nando De Colo, son sekiz EuroLeague maçının yedisinde çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı buldu. De Colo, son sekiz EuroLeague maçının yedisinde en az bir top çalmaya imza attı.

Dyshawn Pierre, faul çizgisini son 26 ziyaretinde de hata yapmadı. Pierre, son sekiz EuroLeague karşılaşmasının yedisinde en az bir üçlük buldu.

Jarell Eddie, son yedi EuroLeague karşılaşmasının altısında en az bir üçlük isabeti buldu.

Lorenzo Brown, son altı EuroLeague maçının beşinde en az bir üçlük isabeti kaydetti. Brown, bu süreçte en az bir top çaldı.

Lorenzo Brown maç başına 1.57 top çalma ortalamasıyla EuroLeague genelinde üçüncü, Nando De Colo da aynı istatistik alanında 1.56 ortalamayla dördüncü sırada.

Ahmet Düverioğlu, bu sezon EuroLeague’de yakaladığı %72.1 iki sayı isabet oranıyla en iyi dördüncü oyuncu.

Nando De Colo, bu sezon faul çizgisinde yakaladığı %98.0 isabet oranıyla EuroLeague genelinde en iyi ikinci isim.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinde toplam 459 hücum ribaundu istatistiğiyle bu alandaki en iyi altıncı isim. Jan, EuroLeague kariyerinde 969 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda en değerli beşinci oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 161 toplam değer ile 10. sırada, ribaund istatistiğinde ise 1177 toplam değer ile 9. sırada yer alıyor. Vesely’nin EuroLeague kariyerinde 2528 sayısı var ve bu alanda da en değerli 16. isim.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.2) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3273 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi. Nando, 817 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3681 ile yedinci sırada. Nando De

Colo’nun EuroLeague kariyerinde 314 üç sayılık isabeti var ve en iyi 19. oyuncu. Ali Muhammed de üç sayılık isabetlerde 305 toplam değer ile 20. sırada yer alıyor.

Ali Muhammed’in EuroLeague’de 1500 sayı barajını aşmasına 16 sayı kaldı.

Edgaras Ulanovas’ın top çalmalarda 100 barajını aşmasına dört top çalma kaldı.

Ahmet Düverioğlu, iki sayılık atışlarda %66.8 isabet oranıyla EuroLeague tarihinde altıncı sırada.

Maccabi Playtika hakkında:



Avrupa basketbolunun en köklü ekiplerinden biri olan Maccabi Playtika, kadrosunda Tal Brody, Miki Berkowitz, Motti Aroesti, Kevin Magee, Doron Jamchy, Earl Williams, Aulcie Perry, Sarunas Jasikevicius, Anthony Parker ve Nikola Vujcic gibi isimlere yer vererek adını EuroLeague tarihine altın harflerle yazdırdı.

Maccabi, ilk EuroLeague şampiyonluğunu 1977’de kazandı ve bu başarıyı 1981’de tekrar etti. Bir sonraki şampiyonluğu 2001 yılında SuproLeague’de elde eden Maccabi, 2004 ve 2005’te ise üst üste iki Avrupa şampiyonluğu daha yaşadı. İsrail temsilcisi, 1991’deki Split takımının ardından, üst üste iki EuroLeague şampiyonluğu elde eden ilk ekip olmuştu. Pini Gershon tarafından çalıştırılan ve Sarunas Jasikevicius, Anthony Parker, Tal Burstein, Maceo Baston ve Nikola Vujcic gibi isimleri barındıran kadro, Avrupa basketbolunun unutulmazları arasına adını yazdırdı.

2006’da bir kez daha final maçı oynayan ancak bu kez CSKA tarafından durdurulan Maccabi, 2007’de ve 2008’de ise yine CSKA engeline, bu kez Playoff’ta ve ardından tekrar finalde takılıyordu. 2011’de tekrar Final Four’a dönüş yapan Maccabi, yarı finalde Real Madrid’i geçmesine rağmen finalde Panathinaikos’a kaybetti.

2013-14 sezonunda David Blatt yönetiminde büyük bir sürprize imza atan Maccabi, önce Playoff’ta saha dezavantajına rağmen Milano’yu, ardından Final Four yarı finalinde CSKA Moskova’yı ve finalde de Real Madrid’i uzatmada geçerek bir kez daha Avrupa’nın bir numarası oldu. Son birkaç sezonda istediğini alamasa ve EuroLeague Playoff’undan uzak kalsa da Avrupa’nın en güçlü ekipleri arasındaki yerini koruyan Maccabi, İsrail Ligi’nde de son üç sezonun şampiyonluğunu kimseye bırakmadı.

Maccabi’nin müzesinde 54 lig, 44 kupa, 5 EuroLeague, 1 Suproleague, 1 Adriyatik Ligi şampiyonlukları bulunuyor.

Maccabi Playtika’da son durum ve maç önü notları:

Yunan antrenör Ioannis Sfairopoulos tarafından çalıştırılan Maccabi’nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Scottie Wilbekin, Chris Jones, John DiBartolomeo, Elijah Bryant, Tyler Dorsey, Alber Eidan

Forvetler: Sandy Cohen, Yovel Zoosman, Oz Blayzer, Dori Sahar, Angelo Caloiaro, Dragan Bender, Omri Casspi

Pivotlar: Ante Zizic, Othello Hunter, Yonatan Atias

Koç: Ioannis Sfairopoulos

Maccabi Playtika, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 21 maçta 10 galibiyet elde etti. Rakibimiz, son EuroLeague mücadelesinde 21 Ocak Perşembe günü konuk ettiği Real Madrid’i 86-84 yendi. Maccabi’de Tyler Dorsey 30 sayıyla en skorer isim oldu.

Maccabi, İsrail Ligi’nde bu sezon oynadığı yedi mücadelede altı galibiyet aldı. Rakibimiz, son lig karşılaşmasında 31 Aralık 2020’de Hapoel Jerusalem’i konuk etti ve mücadeleyi 101-80 kazandı. Maccabi’de Scottie Wilbekin 29, Ante Zizic 21 sayı üretti.

Maccabi’de bu sezon ilk beşlerde 12 farklı oyuncu süre aldı. Tüm maçlara ilk beşte başlayan tek oyuncu Scottie Wilbekin oldu.

Scottie Wilbekin, son 25 EuroLeague karşılaşmasında da en az bir üçlük isabeti buldu.

Tyler Dorsey, son dokuz EuroLeague maçının sekizinde en az bir üçlük buldu.

John DiBartolomeo, faul çizgisini son 14 ziyaretinde hata yapmadı.

Scottie Wilbekin, bu sezon maç başına 16.4 sayı ortalamasıyla EuroLeague genelinde beşinci sırada. Wilbekin, maç başına 2.8 üç sayı isabetiyle üçüncü sırada yer alıyor.

Othello Hunter’ın EuroLeague kariyerinde 461 hücum ribaundu var ve bu alanda en iyi beşinci oyuncu. Hunter, toplam ribaund istatistiğinde de 1090 ile 13. sırada.