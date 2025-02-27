Fenerbahçe Beko, Maccabi deplasmanında! Kritik maç canlı yayın ve Şampiyon Oranlar Misli'de

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Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO LİGDE 2. SIRADA
Çıktığı son Avrupa Ligi maçında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i 78-67 mağlup eden ve ligde bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, 25 maçta 17 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.
MACCABİ LİGİN DİBİNDE
İsrail temsilcisi ise 6 galibiyet, 20 mağlubiyet ile 17. sırada bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Bu maça oynayan Misli üyelerinin %31'i tercihini Fenerbahçe'den yana kullanıyor.
MİSLİ YAZARI EVREN İÇENER'İN YORUMU
Maç Belgrad'da oynanacak. Maccabi'de Menco yok. Tamir Blatt, Joukabitis'in sakatlık problemleri sürüyor, oynama durumları maç zamanı belli olacak. Hoard iyileşti. Yeni transfer, oyun kurucu Jimmy Clark antrenmanlara katıldı, oynayabilecek. Fenerbahçe'de Wilbekin yok. Maccabi iç sahada tempolu oyunuyla öne çıkıyor. Hoard'ın sakatlıktan dönüşü olumlu gelişme. Jokubaitis ve Tamir Blatt de takımın önemli oyuncuları, oynama durumları kriti durumda. Fenerbahçe çok formda ve istikrarlı oyun performansıyla birlikte net favori durumda. Fenerbahçe'nin en az 89 sayı üreterek kazanmasını bekliyorum.
MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!
Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Maccabi'nin galibiyetine 3.94 yerine 4.05 oran veriliyor. Fenerbahçe Beko'nun galibiyetinin oranı ise 1.06 yerine 1.09 olarak gösteriliyor.
*** Oranlar değişiklik gösterebilir.
SON MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI
Ligde karşı karşıya geldikleri son müsabakada Fenerbahçe, Maccabi’yi 84-82 mağlup etmişti.
TEMSİLCİMİZDE WILBEKİN SAKAT, GUDURIC BELİRSİZ
Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Marko Guduric'in durumu ise belirsizliğini koruyor.