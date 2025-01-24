Fenerbahçe Beko, lider Olympiacos deplasmanında! Canlı yayın ve Şampiyon Oranlar Misli'de

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İlandır.

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiacos ile karşılaşacak.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.15'te başlayacak. Karşılaşmayı Sreten Radovic (Hırvatistan), Emilio Perez (İspanya), Robert Vyklicky (Çekya) hakem üçlüsü yönetecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Olympiacos, EuroLeague’de oynadığı son 7 maçı kazandı.

Olympiacos, EuroLeague’deki son 5 maçında ortalama 97,2 sayı attı.

Fenerbahçe, EuroLeague’de oynadığı son 4 maçı kazandı.

Fenerbahçe, EuroLeague’deki son 5 maçında ortalama 89,8 sayı attı.

Olympiacos, evinde oynadığı son 5 maçın 4’ünde temsilcimizi mağlup etti.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %15’i Olympiacos’un, %10’u ise Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.

ŞAMPİYON ORANLAR

Kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maça yüksek oran farkıyla oynayabilirsiniz. Buna göre zorlu karşılaşmada Olympiacos'un kazanırına 1.08 yerine 1.11 oran veriliyor. Mücadeleyi Fenerbahçe Beko'nun kazanmasına ise 3.63 yerine 3.73 oran veriliyor.

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* Oranlar değişiklik gösterebilir.

MİSLİ YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU

Haftanın maçı. İki formda takım karşı karşıya. Fenerbahçe son 4 maçta 90'ın üzerinde sayı atıp kazanıyor. Wilbekin ve Baldwin dışında eksik yok. Lider Olympiacos da çift maç haftasında Baskonia ve Real Madrid'i deplasmanda yendi. Ligde ise Panathinaikos derbisini kaybettiler. Olympiacos evinde oynadığı 10 maçın 9'unu kazandı. Fenerbahçe de deplasmandaki 10 maçın 7'sinde galip geldi ve bu alanda lig lideri. Çok keyifli ve yüksek skorlu bir maç olur. Fenerbahçe'nin fark yemeyeceğini düşünüyorum. 10.5 handikapla beraber 2 tercihini öneriyorum.

FENERBAHÇE BEKO 2. SIRADA

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanan ve bir maçı eksiği olan sarı-lacivertliler, 14 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

LİDER OLYMPIACOS 7 MAÇTIR KAZANIYOR

Ligde 7 maçlık galibiyet serisi bulunan Yunanistan temsilcisi ise 16 galibiyet, 6 mağlubiyet ile puan cetvelinin ilk sırasında bulunuyor.

İKİ TAKIMDA DA İKİŞER SAKATLIK VAR

Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin, Scottie Wilbekin sakatlıkları sürüyor. Olympiacos'ta ise Keenan Evans ve Moses Wright sakat, Tyler Dorsey'nin durumu ise belirsiz.