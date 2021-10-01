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Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

#Fenerbahçe Beko Kızılyıldız Maçı#THY Avrupa Ligi
Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde sezonu Kızılyıldız maçıyla açıyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon play-off oynayan ancak Dörtlü Final'e çıkamayan sarı-lacivertli takım, sezonu sahasında açacak. Yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic yönetiminde sezona giren Fenerbahçe, ilk haftada Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımıyla karşı karşıya gelecek. İşte, Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçının ayrıntıları...

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı 1 Ekim Cuma günü yani bugün yapılacak. Ülke Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, BeIN Sports Haber kanalından izlenebilecek.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 13. MAÇ

Fenerbahçe ile Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi'nde 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 12 müsabakanın 10'unu sarı-lacivertli takım kazanırken, 2'sinden Sırbistan temsilcisi galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, Kızılyıldız ile İstanbul'da oynadığı 6 maçı da kazandı.

 

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