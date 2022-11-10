Canlı: Fenerbahçe Beko Kızılyıldız

Haberin Devamı

Euroleague'in 7. haftasında Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız karşı karşıya geliyor.

Dördüncü çeyrek oynanıyor

Fenerbahçe Beko: 66

Kızılyıldız: 60

FENERBAHÇE BEKO KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 7. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı konuk ediyor. Saat 20.00’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başlayan mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Leandro Lezcano (Arjantin), Hugues Thepenier (Fransa) hakem üçlüsü yönetiyor.

Kızılyıldız’da son durum ve maç önü notları:

Vladimir Jovanovic tarafından çalıştırılan Kızılyıldız’ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Luca Vildoza, Jaylen Adams, Nikola Ivanovic, Branko Lazic, Stefan Markovic, Nemanja Nedovic, Nikola Topic

Haberin Devamı

Forvetler: Ognjen Dobric, John Holland, Stefan Lazarevic, Luka Mitrovic, Filip Petrusev, Ben Bentil, Dalibor Ilic

Pivotlar: Ognjen Kuzmic, Hassan Martin, Miroslav RaduljicaKoç: Vladimir Jovanovic

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle Euroleague’in mevcut formatında oynadığı 14 maçta 11 galibiyet elde etti.

2021-22 – Normal sezon – Kızılyıldız 74-69 Fenerbahçe Beko

2021-22 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 61-57 Kızılyıldız

2020-21 – Normal sezon – Kızılyıldız 71-73 Fenerbahçe Beko

2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 77-63 Kızılyıldız

2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 66-63 Kızılyıldız

2019-20 – Normal sezon – Kızılyıldız 68-56 Fenerbahçe Beko

2017-18 – Normal sezon – Kızılyıldız 63 – 80 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 82 – 56 Kızılyıldız

2016-17 – Normal sezon - Kızılyıldız 75 – 73 Fenerbahçe

2016-17 – Normal sezon – Fenerbahçe 87 – 72 Kızılyıldız

2015-16 – Top 16 – Fenerbahçe 72 – 65 Kızılyıldız

2015-16 – Top 16 – Kızılyıldız 65 – 88 Fenerbahçe

2015-16 – Normal sezon – Fenerbahçe 79 – 61 Kızılyıldız

2015-16 – Normal sezon – Kızılyıldız 60 – 74 Fenerbahçe