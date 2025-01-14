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Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız deplasmanında galibiyet arıyor!

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#FENERBAHÇE BEKO#THY Euroleague#Kızılyıldız
Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız deplasmanında galibiyet arıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 11:52

THY EuroLeague'in 21. haftasında Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşacak.

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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 21. haftasında 15 Ocak Çarşamba günü Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.

Belgrad Arena'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe Beko, 19 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

Organizasyonda 12 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Kızılyıldız ise 5. sırada bulunuyor. THY EuroLeague'de son olarak Anadolu Efes'e mağlup olan Sırbistan temsilcisi, sonrasında Maccabi Playtika, Barcelona, Baskonia ve Paris Basketbol maçlarını kazanarak 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Fenerbahçe Beko, bu sezon THY EuroLeague'de Kızılyıldız'a ilk karşılaşmada 76-57 mağlup olmuştu.

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#FENERBAHÇE BEKO#THY Euroleague#Kızılyıldız

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