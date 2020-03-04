Fenerbahçe Beko Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Avrupa'daki 536. maçında Kızılyıldız mts'yi ağırlayacak. Bu akşam oynanacak maç öncesi sporseverler, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisini sorguluyor. İşte, Fenerbahçe Beko Kızılyıldız mts maçı hakkında tüm ayrıntılar...

Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız mts THY Avrupa Liginde bu akşam karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

THY Avrupa Ligi'nde 12 galibiyet, 14 mağlubiyetle haftaya 9. sırada giren sarı-lacivertliler, bu kulvardaki son karşılaşmasında İspanya'nın Valencia takımını deplasmanda 93-86'lık skorla geçti.

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 536. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 535 karşılaşmada 307 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 333 maçın 196'sını kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sırbistan'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 68-56'lık skorla kazanmıştı.