Fenerbahçe Beko – Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague 3. hafta karşılaşması!

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Fenerbahçe Beko – Kızılyıldız basketbol maçı bu akşam ekranlara geliyor. EuroLeague 3. hafta karşılaşması kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk eden sarı-lacivertliler 3’te 3 yapmak istiyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında evinde Olympiakos'u 82-71 yenen sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78'lik skorla geçerek 2'de 2 yapmıştı. Kızılyıldız, 2023-24 sezonunda EuroLeague’de 11 galibiyet alarak 16. Sırada yer aldı Yeni sezonda ise Sırp ekibi 2’de 2 yaparak Avrupa’ya başladı.

FENERBAHÇE BEKO – KIZILYILDIZ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EuroLeague 3. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız’ı konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45’te başlayacak Fenerbahçe Beko – Kızılyıldız maçı S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

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THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında evinde Olympiakos'u 82-71 yenen sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78'lik skorla geçerek 2'de 2 yaptı. Paris Basketbol ve Baskonia'yı mağlup eden Kızılyıldız da, 2'de 2 yapan 4 ekipten biri konumunda. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon rakibine iki maçta mağlup olmuştu.