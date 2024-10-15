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Fenerbahçe Beko – Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague 3. hafta karşılaşması!

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#Fenerbahçe Beko – Kızılyıldız#Euroleague#THY Avrupa Ligi
Fenerbahçe Beko – Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta EuroLeague 3. hafta karşılaşması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 11:14

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibin konuk ediyor. Fenerbahçe Beko – Kızılyıldız maçı saat kaçta? sorusu da karşılaşmayı seyretmek isteyen kişilerce merak ediliyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında evinde Olympiakos'u 82-71 yenen sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78'lik skorla geçerek 2'de 2 yaptı. enerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, kendilerini zorlu bir maçın beklediğini ifade etti. Fenerbahçe Beko’da sakatlığı bulunan Scottie Wilbekin’in yanı sıra, 12 Ekim Cumartesi günü oynanan Yalovaspor karşılaşmasında kalça bölgesinden sakatlık yaşayan ve hastanede yapılan kontrollerinin ardından kas yaralanması tespit edilen Marko Guduric bu mücadelede forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe Beko – Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar…

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Fenerbahçe Beko – Kızılyıldız basketbol maçı bu akşam ekranlara geliyor. EuroLeague 3. hafta karşılaşması kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk eden sarı-lacivertliler 3’te 3 yapmak istiyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında evinde Olympiakos'u 82-71 yenen sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78'lik skorla geçerek 2'de 2 yapmıştı. Kızılyıldız, 2023-24 sezonunda EuroLeague’de 11 galibiyet alarak 16. Sırada yer aldı Yeni sezonda ise Sırp ekibi 2’de 2 yaparak Avrupa’ya başladı.

FENERBAHÇE BEKO – KIZILYILDIZ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EuroLeague 3. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Kızılyıldız’ı konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45’te başlayacak Fenerbahçe Beko – Kızılyıldız maçı S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

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THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında evinde Olympiakos'u 82-71 yenen sarı-lacivertliler, ikinci haftada ise deplasmanda Anadolu Efes'i 83-78'lik skorla geçerek 2'de 2 yaptı. Paris Basketbol ve Baskonia'yı mağlup eden Kızılyıldız da, 2'de 2 yapan 4 ekipten biri konumunda. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon rakibine iki maçta mağlup olmuştu.

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#Fenerbahçe Beko – Kızılyıldız#Euroleague#THY Avrupa Ligi

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