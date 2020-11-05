Fenerbahçe Beko Khimki maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın Khimki takımını konuk edecek. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Fenerbahçe Beko Khimki maçı hakkında ayrıntılar...

Fenerbahçe Beko Khimki maçı 6 Kasım Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports Haber kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts, Anadolu Efes ve Maccabi Playtika'ya üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova, Bayern Münih ve Panathinaikos OPAP karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Kızılyıldız mts'ye karşı galip gelen Khimki ise Panathinaikos OPAP, Zalgiris, Real Madrid, TD Systems Baskonia ve Maccabi Playtika'ya yenildi.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 12 maçın 8'ini Fenerbahçe Beko kazanırken, 4'ünde Khimki galip geldi.