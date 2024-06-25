Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley ile yollarını ayırdı! İsrail yolcusu...

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2022-2023 ve 2023-2024 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Johnathan Motley ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi’ne verdiği katkılardan dolayı Johnathan Motley’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

ABD’li uzun forvet, geçen sezon sarı-lacivertli forma ile 14,5 sayı, 4,9 ribaund, 1,7 asist; Turkish Airlines EuroLeague’de ise 11,2 sayı, 4,2 ribaund ve 1,1 asist ortalamalarıyla oynadı.

İSRAİL EKİBİ TRANSFERİ AÇIKLADI

İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv, ABD’li oyuncu Jonathan Motley ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Dallas Mavericks ve Los Angeles Clippers formalarını da giyen 29 yaşındaki basketbolcu, Rusya ekibi Lokomotiv Kuban’ın ardından Fenerbahçe Beko’ya transfer olmuştu.

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ABD’li oyuncu, yeni sezonda ise Hapoel Tel Aviv için mücadele edecek.