×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe Beko İzmir'den galibiyetle dönüyor!

Güncelleme Tarihi:

#Basketbol Süper Ligi#Karşıyaka#Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko İzmirden galibiyetle dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 17:37

Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karşıyaka'yı 91-55 yendi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi 18. hafta maçında Karşıyaka’ya konuk oldu.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 91-55 kazanan Fenerbahçe Beko, ligdeki 16. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko'da Brandon Boston Jr. 24 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Karşıyaka: Sokolowski 9, Samet Geyik 4, Manning 10, Alston 2, Moody 5, Young 7, Serkan Menteşe, Bishop 11, Egemen Yapıcı 2, Ege Özçelik 3, Yalın Yıldız 2, Mert Celep

Fenerbahçe Beko: Wilbekin, Horton-Tucker 16, Tarık Biberovic 16, Jantunen 9, Birch 4, Bacot 9, Metecan Birsen 5, Baldwin, Mert Emre Ekşioğlu, Boston 24, De Colo 2, Onuralp Bitim 6

Gözden KaçmasınErgin Atamandan maç sonu sert açıklama Bazı oyuncularımız utanç verici oynadıErgin Ataman'dan maç sonu sert açıklama! 'Bazı oyuncularımız utanç verici oynadı'Haberi görüntüle

1.⁠ ⁠Periyot: 16-19

Devre: 26-48

3.⁠ ⁠Periyot: 40-73

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 26. haftasında ise 3 Şubat Salı günü saat 22.30’da deplasmanda Barcelona’ya konuk olacak.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol Süper Ligi#Karşıyaka #Fenerbahçe Beko

BAKMADAN GEÇME!