Fenerbahçe Beko İzmir'den galibiyetle dönüyor!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi 18. hafta maçında Karşıyaka’ya konuk oldu.
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 91-55 kazanan Fenerbahçe Beko, ligdeki 16. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Beko'da Brandon Boston Jr. 24 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.
🟡🔵 Brandon Boston Jr. el üzerinden isabeti buluyor! | #TSBSL pic.twitter.com/oHxe0dZ64a— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 31, 2026
Karşıyaka: Sokolowski 9, Samet Geyik 4, Manning 10, Alston 2, Moody 5, Young 7, Serkan Menteşe, Bishop 11, Egemen Yapıcı 2, Ege Özçelik 3, Yalın Yıldız 2, Mert Celep
Fenerbahçe Beko: Wilbekin, Horton-Tucker 16, Tarık Biberovic 16, Jantunen 9, Birch 4, Bacot 9, Metecan Birsen 5, Baldwin, Mert Emre Ekşioğlu, Boston 24, De Colo 2, Onuralp Bitim 6
1. Periyot: 16-19
Devre: 26-48
3. Periyot: 40-73
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 26. haftasında ise 3 Şubat Salı günü saat 22.30’da deplasmanda Barcelona’ya konuk olacak.