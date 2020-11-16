Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanında! Rakip TDS Baskonia...
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında yarın İspanya temsilcisi TDS Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Buesa Arena'daki karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Ligde 8 maçta dörder galibiyet ve yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 9. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 6 maçta 2 galibiyet elde edebildi. 8. hafta bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olan sarı-lacivertli takım, sahadan 42 sayı farkla 97-55 mağlup ayrılmıştı.
TDS Baskonia ise 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 14. sırada yer alıyor. İspanya temsilcisi son 3 maçında rakiplerine yenildi.
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