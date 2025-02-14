Fenerbahçe Beko ile Galatasaray'ın karşılaşacağı dev maç canlı yayın ve Şampiyon Oranlar Misli'de

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Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı, bu akşam Şanlıurfa'da start alıyor. Saat 20.30'da başlayacak mücadele Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak.

Bu karşılaşmanın galibi, 16 Şubat Pazar günü Mersinspor - Beşiktaş Fibabanka maçının galibi ile saat 16.00'da finalde mücadele edecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı oynadığı son 5 maçı da kazandı.

- Galatasaray’ın, Fenerbahçe’ye karşı son 10 maçta 3 galibiyeti var.

- Aralarında oynadıkları son 10 maçın 9’unda ilk yarıyı önde kapatan taraflardan biri maç sonunu da kazandı.

- Aralarında oynadıkları son 10 maçın 7’sinde kazanan taraflardan biri maç sonunu çift hane farkla kazandı.

MİSLİ YAZARI EVREN İÇENER’İN YORUMU



Şanlıurfa'da dörtlü final düzenleniyor. Derbiyi kazanan takım, 2 gün sonra final maçını Mersinspor - Beşiktaş maçının galibiyle oynayacak... Fenerbahçe ligin lideri. Ligin en skorer ve en çok dış şut deneyen ve en çok isabetli dış şut atan takım. Çeyrek finalde, Bahçeşehir Koleji'ni savunmada baskın ve fiziksel, hücumda elit skorerlerinin katkısıyla rahat yenmeyi bildiler. Hayes ile Errick McCollum'un yüksek formu sürüyor. Galatasaray çeyrek finalde Karşıyaka'yı eledi ancak oynanan oyun koç Yakup Sekizkök'ü memnun etmedi. Oyuncularının rakibin hafife aldığını söyledi. Çember altında Delgado etkili oluyor. Palmer, Livingston skorer oyunlarını sürdürüyor... İki takım, geçen ay Galatasaray'ın sahasında karşılaştı, Fenerbahçe 81-95 kazanan taraf oldu. Aralarındaki son 4 derbi maçında Fenerbahçe en az 12 fark atarak kazandı. 11.5 handikap Fenerbahçe galibiyeti öneriyorum.

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DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ev sahibi Fenerbahçe Beko’nun galibiyetine oran açılmazken, Galatasaray’ın galibiyetinin oranı ise 6.49 yerine 6.81 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

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İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe Beko’da sezonu kapatan Scottie Wilbekin dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor. Galatasaray’da ise Will Cummings’in sakatlığı sürüyor.

TAKIMLARIN DÖRTLÜ FİNAL YOLU

Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8'de tamamlayan takımlar, ING Türkiye Kupası'na katılarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Mersinspor, ilk kez mücadele ettiği Türkiye Kupası'nda önemli bir başarıya imza atarak adını Dörtlü Final'e adını yazdırdı. Mersin temsilcisi, TOFAŞ'ı 101-95 yenerek kupanın dışına itti.

Mersinspor'un rakibi Beşiktaş Fibabanka ise favorilerden Anadolu Efes'i ligdeki müsabakadan sonra kupada da mağlup ederek Şanlıurfa biletini aldı. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 85-80 galip ayrıldı.

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Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 gibi farklı bir sonuçla geçen Fenerbahçe Beko, Şanlıurfa biletini aldı.

Galatasaray ise İzmir'de oynanan maçta Karşıyaka'yı 97-88 yenerek Dörtlü Final'e kaldı ve derbide Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.