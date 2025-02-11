×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Fenerbahçe Beko ile Galatasaray, Dörtlü Final'de eşleşti!

Güncelleme Tarihi:

#FENERBAHÇE BEKO#GALATASARAY#BASKETBOL
Fenerbahçe Beko ile Galatasaray, Dörtlü Finalde eşleşti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 23:04

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'e yükseldi ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

Haberin Devamı

Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 31 sayı farkla 87-56 yenerek Dörtlü Final'e kaldı.

Gözden KaçmasınNenad Bjelicadan Spor Arenaya Trabzonspor ve Fenerbahçe itirafı Başkan Ali Koç ile görüşmelerimiz oldu ama araya pandemi girdiNenad Bjelica'dan Spor Arena'ya Trabzonspor ve Fenerbahçe itirafı! 'Başkan Ali Koç ile görüşmelerimiz oldu ama araya pandemi girdi!Haberi Görüntüle

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ın rakibi oldu. Fenerbahçe Beko-Galatasaray maçı 14 Şubat'ta Şanlıurfa'da oynanacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Alper Özgök

Fenerbahçe Beko: McCollum 10, Guduric 6, Biberovic 8, Hayes 14, Birch 6, Baldwin 7, Melli 12, Sertaç Şanlı 4, Melih Mahmutoğlu 6, Hall 5, Mert Emre Ekşioğlu 1, Metecan Birsen 8

Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 6, Smith 6, Odiase 15, Cavanaugh 5, Bouteille 3, Massinburg 3, Furkan Haltalı 1, Simonovic 10, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi 7, Göktuğ Baş

1. Periyot: 22-7

Devre: 49-25

3. Periyot: 70-38

Haberle ilgili daha fazlası:
#FENERBAHÇE BEKO#GALATASARAY#BASKETBOL

BAKMADAN GEÇME!