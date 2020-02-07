Fenerbahçe Beko için "mesaj" maçı! Rakip Maccabi, iddaa'da öne çıkan ise...

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FENERBAHÇE BEKO - MACCABI TEL AVIV

Çift maç haftasının ilk maçında, deplasmanda Zenit'in konuğu olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, beklendiği gibi kazandı ve son 7 maçtaki 6. galibiyetini aldı.

Bu maç öncesinde 7. sırada olan temsilcimiz, bu sezon Euroleague’de bir maçta attığı en az sayı olan 55’i, İsrail’de Maccabi Tel Aviv deplasmanında atmıştı.

Çarşamba akşamı Khimki’yi ağırlayan Maccabi Tel Aviv ise ilk yarısını 11 sayı farkla geride kapattığı karşılaşmada ikinci yarıdaki müthiş savunmasıyla geriden geldi ve maçı kazanmasını bildi.

Bu sonuçla iki maç sonra galibiyet alan İsrail temsilcisi, bu sezon deplasmanda evindeki başarıyı gösteremiyor.

Dışarıdaki son 4 maçının 3’ünü kaybeden Maccabi Tel Aviv, sezon başından beri 11 dış saha maçının ise sadece 4’ünü kazanabildi.

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CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki ekip arasındaki İstanbul’da oynanan son 8 maçta Fenerbahçe Beko 6 kez kazandı.

- Maccabi Tel Aviv deplasmandaki son 7 maçının 5’ini kaybetti.

- İki ekip arasındaki son 10 maçın 8’inde 155’ten az sayı atıldı.

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Fenerbahçe Beko son 7 maçının 6'sını kazandı. Çok iyi basketbol oynamıyorlar belki ama savunmaları oturdu. Bu 7 maçta rakiplerini ortalama 71 sayıda tutmayı başardılar.

Maccabi Tel Aviv ise evinde Khimki'yi zor da olsa yendi. Çok fazla sakatlık sorunu yaşıyorlar. Uzun süredir oynamayan Casspi, Black, Di Bartelemo ve Wolters'ın yanı sıra Wilbekin da Khimki maçında oynamadı.

Fenerbahçe'nin eksik Maccabi'yi taraftarın da desteği ile yeneceğini düşünüyorum. Oyuna iyi başlayıp, ilk yarıyı önde bitirirler.

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