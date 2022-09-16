Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı canlı yayın bilgisi

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Fenerbahçe Beko, turnuvanın ilk maçında Gaziantep Basketbol’u Dyshawn Pierre’nin son saniye basketiyle 88-86 yendi. Sarı-lacivertlilerde Carsen Edwards 23, Scottie Wilbekin 21, Dyshawn Pierre 16 sayı üretti.

Andreas Pistiolis tarafından çalıştırılan Galatasaray Nef bu yaz kadrosunu Yunus Emre Sonsırma (Pınar Karşıyaka), Sinan Sağlam (PETKİM), Mahir Ağva (Pınar Karşıyaka), Muhaymin Mustafa (Ionikos Nikaias), Jehyve Floyd (Fenerbahçe Beko), Raymar Morgan (ASVEL), Dylan Ennis (Gran Canaria), Angelo Caloiaro (Maccabi Tel Aviv), Sedat Ali Karagülle (Ormanspor) ve Braian Angola (AEK) ile güçlendirdi. Galatasaray Nef, turnuvanın yarı finalinde Tofaş’ı 84-79 ile geçerken Dylan Ennis 20, Braian Angola 19, Sadık Emir Kabaca 14 sayı buldu.

FENERBAHÇE BEKO GALATASARAY NEF BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ OLACAK?

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Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı ile 2022-23 sezonu hazırlıkları kapsamında katıldıkları 22. Cevat Soydaş Turnuvası’nın final maçında 16 Eylül Cuma günü (bugün) 19.30’da Tofaş Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele Tofaş Spor Kulübü’nün Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma başladığında mücadeleyi canlı olarak bu sayfadan takip edebilirsiniz...