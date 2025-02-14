Fenerbahçe Beko Galatasaray basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko - Galatasaray Basket maçı, Türkiye Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşması kapsamında bugün saat 20.30'da oynanacak. İki ezeli rakip, kupa yolunda kritik bir adım atmak için parkeye çıkacak. Fenerbahçe Beko, son dönemdeki formuyla dikkat çekerken, Galatasaray ise güçlü kadrosuyla karşılaşmaya iddialı bir şekilde çıkacak. Peki, bu büyük mücadele hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO GALATASARAY BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Türkiye Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesi kapsamında Fenerbahçe Beko - Galatasaray Basket karşı karşıya gelecek. Mücadele, bugün saat 20.30'da TRT Spor ekranlarında canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE BEKO ANTRENÖRÜ

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde bugün Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbaçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, iyi mücadele eden ve sakin kalan tarafın derbiyi kazanacağını belirtti.

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Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takım konakladığı otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Litvanyalı başantrenör, ligde Galatasaray'la oynadıkları son maça değinerek, "İki takım da yapılan son maçtan dersler çıkarmaya çalışacaktır. Bu tarz maçlarda genelde taktik detaylar ön planda olmuyor. Bu tarz karşılaşmalarda sakin kalan ve sahada iyi mücadele eden fark yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Dörtlü Final'de yer alan bütün rakiplere saygı duyduğunu ifade eden Jasikevicius, "Mersinspor da harika bir sezon geçiriyor. Büyük taraftara sahip takımların burada olması iyi bir şey. Böyle ateşli bir ortamın saygılı bir şekilde geçmesini istiyoruz." diye konuştu.

Jasikevicius, takımını Dörtlü Final'e motive etmenin zor olmadığını vurgulayarak, "Fenerbahçe olarak biz bu tarz karşılaşmaları oynamak için hazırlanıyoruz. Bu yüzden kurulmuş bir takımız. Sezonun da en önemli bölümlerinden birindeyiz. Bu yüzden takımın ekstra bir motivasyona ihtiyacı yok." şeklinde görüş belirtti.

GALATASARAY ANTRENÖRÜ

Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde bugün Fenerbahçe Beko ile yapacakları maçtan galip ayrılıp sonrasında kupaya uzanmak istediklerini belirtti.

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Başantrenör Yakup Sekizkök, saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın yapılacağı 11 Nisan Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yakup Sekizkök, Fenerbahçe Beko'ya karşı son oynadıkları ve 95-81 kaybettikleri maçta çok fazla sakat oyuncuları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sakatlık bizim işimizin bir parçası. Bu turnuvaya tam kadro gelmek isterdik. Yine de tam kadro geldik ama bazı oyuncularımız yüzde yüz hazır değil ama bu da bir adım. En azından bugün bütün önemli oyuncularımız kadroda olacak. Fenerbahçe Beko, son maçta bize karşı dış atışlardan çok fazla isabet buldu. Bunu engellemeye çalışacağız. Alçak post yoluyla bize atak yapmışlardı. Bu noktada da bazı hazırlıklarımız oldu. Her maç yüksek skorlara ulaşan bir takımız. Herhangi bir ekstra detaya takılmadan kendi basketbolumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız."

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Dörtlü Final'de oynayacak olmasının önemli olduğuna değinen Sekizkök, "Bu takımların mücadele ettiği branşlarda iddialı olması, sporun ülkedeki gelişimi için çok önemli. Bu durum da bu yüzden bir fırsat yaratıyor. Eskişehir'de de yine benzer bir turnuva olmuştu. Orada da benzer bir şekilde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, yarı finale beraber çıkmışlardı. Sadece basketbolda değil, diğer branşlarda da büyük taraftar desteğine sahip kulüplerin iddialı olması önemli. Biz, bu ezeli rekabette önce bugün kazanıp sonrasında finalde kupaya uzanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.