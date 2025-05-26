Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague zaferi Fransızları yıktı: 'Monaco'nun celladı, sinir bozucu'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four finalinde Fransa ekibi AS Monaco’yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler bu şampiyonlukla birlikte EuroLeague kupasını ikinci kez müzesine götürdü.

2017 yılında İstanbul'daki Final-Four’da Olympiakos'u yenerek kupayı müzesine götüren Fenerbahçe, 8 yılın ardından ikinci Avrupa zaferini yaşadı. Öte yandan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ilk Euroleague şampiyonluğunu elde etti. Daha önce oyunculuk döneminde 6 kez final oynayan Litvanyalı hoca başantrenörlükteki ilk kupasını Fenerbahçe ile kazanmış oldu.

FİNAL FOUR MVP'Sİ NIGEL HAYES-DAVIS

Fenerbahçe Beko'nun AS Monaco ile oynadığı maçta 23 sayı kaydederek şampiyonlukta önemli rol oynayan Nigel Hayes-Davis, Final Four MVP'si ödülünün sahibi oldu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko'nun Monaco zaferi, Fransa basınında da çok ses getirdi.

L'EQUIPE: "MONACO'NUN CELLADI GUDURİC"

'Monaco bir rüyanın eşiğinde kaldı. Bir kutlama günü olabilirdi. Monaco ilk Euroleague finalinde Avrupa zaferinin hayalini kuruyor olabilirdi. Ancak Roca Ekibi, iyi bir başlangıç yapmasına rağmen Pazar akşamı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Etihad Arena'da Fener'in duvarına tosladı ve maçı 81-70 kaybetti. Müthiş performans ortaya koyan Guduric, Monaco'nun celladı oldu'

LE FİGARO: 'HEM ÇOK YAKIN, HEM ÇOK UZAK, MONACO FİNALDE FENERBAHÇE'YE KAYBETTİ

'1993'teki Limoges'tan sonra 2025'te Monaco mu? Cevap hayır. Cuma günü yarı finalde Olympiakos'a 78-68 mağlup olan Monaco, Pazar günü Abu Dabi'deki Euroleague finalinde Fenerbahçe'ye 70-81 yenildi.'

LE PARISIEN: 'TÜRKLER MONACOLULARIN DESTANINA SON VERDİ'

'Euroleague finalinde Fenerbahçe'ye mağlup olan Monaco için Avrupa rüyasının sonu. Çeyrek finalde de Paris Basketball'u mağlup eden Türkler, Franck Ribéry ve Tony Parker'ın ön sırada yan yana izlediği Monaco'nun inanılmaz destanına son verdi.'

Haberin Devamı

LE MONDE: 'MONACO'NUN ZAFER HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ'

"Avrupa'nın çatısına tırmanmak için çöle gitmişlerdi. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde AS Monaco'nun zafer hayalleri suya düştü. Monaco, Euroleague finalinde Türk ekibi Fenerbahçe'ye 70-81 yenilerek elendi."