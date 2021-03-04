MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFenerbahçe Beko, Fransa deplasmanında Asvel'e konuk olacak
GeriBasketbol Fenerbahçe Beko, Fransa deplasmanında Asvel'e konuk olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
AA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 11:01 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, Fransa deplasmanında Asvel'e konuk olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe Beko, Fransa deplasmanında Asvel'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Asvel ile karşılaşacak.

Lyon'da Astroballe Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

Anadolu Efes mağlubiyetinin ardından AX Armani Exchange Milan'ı 100-92 yenen sarı-lacivertliler, ligdeki galibiyet sayısını 16'ya yükseltti. Geride kalan maçlarda 11 de yenilgi alan Fenerbahçe Beko, puan cetvelinin 8'inci sırasında bulunuyor.

Olimpia Milano 92-100 Fenerbahçe / Maç sonucu
Olimpia Milano 92-100 Fenerbahçe / Maç sonucu

Avrupa Ligi'nde 12 galibiyet, 15 yenilgisi bulunan Asvel ise 12. basamakta yer alıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 81-59 kazanmıştı.

 

Fenerbahçe Beko, Fransa deplasmanında Asvele konuk olacak

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi