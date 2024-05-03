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Fenerbahçe Beko, Final Four için parkeye çıkıyor!

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#THY Euroleague#Fenerbahçe Beko#Monaco
Fenerbahçe Beko, Final Four için parkeye çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 07:00

THY Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu akşam konuk edeceği Monaco'yu mağlup ederse adını Final Four'a yazdıracak.

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THY Euroleague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final serisinin 4. maçında bu akşam Monaco’yu ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, saat 20.45’te başlayacak. S Sport’tan canlı yayınla nacak karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Carlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek. Seride 2-1 önde olan sarı lacivertliler bugün de galip Final’e yükselecek. Fransa temsilcisinin kazanması halinde ise serinin 5. ve son maçı Monako’da oynanacak.

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Johnathan Motley’in durumu maç saatinde belli olacak. Monaco’da yapılan ilk maçı 95-91 kazanan Kanarya, ikinci karşılaşmayı 93-88 kaybederken, İstanbul’daki üçüncü randevudan 89-78 galip ayrılmıştı. THY Euroleague Dörtlü Finali, 24-26 Mayıs tarihlerin de Berlin’de yapılacak.

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#THY Euroleague#Fenerbahçe Beko#Monaco

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