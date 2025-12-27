×
Fenerbahçe Beko evinde kazandı!

Fenerbahçe Beko evinde kazandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 16:25

Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Glint Manisa Basket'i 93-79 yendi.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Glint Manisa Basket’i konuk etti. Karşılaşmayı 93-79 kazanan Fenerbahçe Beko, ligdeki 11. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko: Melli 6, Horton-Tucker 9, Biberovic 17, Hall 5, Birch 6, Bacot 8, Metecan Birsen 12, Mert Emre Ekşioğlu 3, Melih Mahmutoğlu 7, Boston 20, Yiğit Hamza Mestoğlu, Zagars

Glint Manisa Basket: Stevenson 7, Smith 6, Yiğit Onan 9, Mintz 20, Johnson 10, Yağız Aksu, Karahan Tuan Efeoğlu, Zemaitis 8, Altan Çamoğlu 4, Hassan Martin 1, Pereira 14

1. Periyot: 26-20

Devre: 43-38

3. Periyot: 66-52

Beş faulle çıkan: 38.03 Stevenson (Glint Manisa Basket)

