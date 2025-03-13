Fenerbahçe Beko, evinde galip!

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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 29’uncu haftasında evinde konuk ettiği Fransız ekibi LDLC ASVEL'i 92-82 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi konuk ekipte 20 sayı üreten Joffrey Lauvergne oldu.

Ev sahibinde ise Wade Baldwin IV 15 sayıyla oynadı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko üst üste 3’üncü, toplamda ise 20’nci galibiyetini aldı. LDLC ASVEL ise 18’inci yenilgisini yaşadı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Milan Nedovic, Uros Obrknezevic

FENERBAHÇE BEKO: McCollum 10, Baldwin IV 15, Melli 9, Sertaç Şanlı 9, Hayes-Davis 8, Tarık Biberovic 6, Hall 8, Guduric 9, Bango 8, Colson 10, Birch

LDLC ASVEL: Harrison 3, Lee 7, Lauvergne 20, Ajinca 3, Jackson, De Colo 13, Sako 10, Roberson 11, Lighty 5, Black 2, Bentil 8

1’İNCİ PERİYOT: 30-23

DEVRE: 49-44

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3’ÜNCÜ PERİYOT: 70-60