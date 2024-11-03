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Fenerbahçe Beko evinde Aliağa Petkimspor'a kaybetti!

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#Fenerbahçe#Aliağa#Basketbol
Fenerbahçe Beko evinde Aliağa Petkimspora kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 22:31

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor'a 75-66 mağlup oldu.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 75-66 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde ilk yenilgisini yaşadı. İzmir temsilcisi ise üçüncü galibiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 7, Hayes-Davis 7, Hall 3, Zagars 2, Birch 3, Metecan Birsen 4, Mays 7, Tarık Biberovic 16, Guduric 2, Marjanovic 15

Aliağa Petkimspor: Russell 20, Tyree 15, Karahan Tuan Efeoğlu 8, Aldridge 5, Salinas 10, Van Beck 10, Wright, Troy Selim Şav 4, Yavuz Gültekin 3, Kılıçarslan Şenkahya

1. Periyot: 9-22

Devre: 33-37

3. Periyot: 51-57

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#Fenerbahçe#Aliağa#Basketbol

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