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Basketbol
AA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Maccabi'yi ağırlayacak!

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Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Maccabi'yi ağırlayacak!
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Sezona kötü başlayan ve istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe Beko, son 6 maçını kazanarak çıkışa geçti.

CSKA Moskova 83-89 Fenerbahçe Beko
CSKA Moskova 83-89 Fenerbahçe Beko

Ligin 15 haftalık bölümünde sadece 5 kez kazanabilen sarı-lacivertli ekip, üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla 11 galibiyete ulaştı. Ligde rakiplerine 10 kez mağlup olan Fenerbahçe Beko, 11. sırada bulunuyor.

Maccabi Playtika ise 10 galibiyet ve 11 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 75-65 mağlup etmişti.

 

Fenerbahçe Beko, Euroleaguede Maccabiyi ağırlayacak

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