Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Kızılyıldız'ı konuk edecek

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda geçen sezon play-off oynayan ancak Dörtlü Final'e çıkamayan sarı-lacivertli takım, sezonu sahasında açacak.
Yeni başantrenörü Aleksandar Djordjevic yönetiminde sezona giren Fenerbahçe, ilk haftada Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımıyla karşı karşıya gelecek.
- İki takım arasındaki 13. maç
Fenerbahçe ile Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi'nde 13. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 12 müsabakanın 10'unu sarı-lacivertli takım kazanırken, 2'sinden Sırbistan temsilcisi galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, Kızılyıldız ile İstanbul'da oynadığı 6 maçı da kazandı.