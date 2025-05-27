Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor!

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8 yıl sonra EuroLeague kupasını müzesine 2. kez götüren Fenerbahçe Beko, taraftarıyla birlikte şampiyonluğu kutluyor.

THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda medya günü organizasyonu düzenledi. Etkinlikte, Fenerbahçe Beko takımı fotoğraf çektirdi.

Basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği medya gününde başantrenör Sarunas Jasikevicius ve ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"JASIKEVICIUS: 'HİSLERİMİZİ KELİMELERE DÖKMEK ÇOK ZOR"

Litvanyalı başantrenör, "Durumu henüz idrak edemedik. Hissettiğimizi kelimelere dökmek gerçekten zor. Zaman geçtikçe ne kadar büyük bir başarıya imza attığımızı anlayacağız." ifadelerini kullandı.

NIGEL HAYES: 'BU ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK"

ABD'li oyuncusu Nigel Hayes-Davis ise, "inişli çıkışlı bir yıl yaşadıktan sonra eğlenme vakti. MVP olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Mutluyum ama daha da mutlu olabilirdim çünkü çok atış kaçırdım. Maç planını her zaman uyguladık. Maç içerisinde kötü ve iyi gidişler oluyor ama hiç olumsuz düşünceye kapılmadık. Bu şampiyonluğu hak ettik." sözlerini sarf etti.

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FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞU KUTLUYOR

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlamasının ardından saat 17.00’de üstü açık otobüsle hareket eden Sarı-lacivertli kafile, Bağdat Caddesi boyunca büyük bir sevgi seli eşliğinde Ülker Stadyumu’na ulaşacak.

Yol boyunca meşaleler, marşlar ve tezahüratlarla takımlarını karşılayan taraftarlar, adeta Sarı-lacivert bir kortej oluşturdu.

Kafilede yer alan basketbolcular, maskot yellow ve oyuncu aileleri otobüsün üzerinden taraftara el sallayarak kutlamalara coşkuyla eşlik etti. Teknik heyet ve oyuncuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Avrupa zaferini kutlamak için yola çıkan kafile, ilerleyen saatlerde Ülker Stadyumu’na ulaşacaklar.

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko, kutlamalara gitmek üzere Ülker Sports Arena’dan ayrıldı.



🤳: @selencansu5 pic.twitter.com/9g6pPygIv5 — Spor Arena (@sporarena) May 27, 2025

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BAZI YOLLAR KAPANDI, ALTERNATİF YOLLAR BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın THY EuroLeague şampiyonluğu kutlaması sebebi ile bazı yollar trafiğe kapatıldı. Program bitimine kadar, Büyükyalı Caddesi Turgut Özal Bulvarı Kesişimi ile Bostancı Meydan arası Sahilyolu (Kadıköy İstikameti) ve Bağdat Caddesi Bostancı Meydan ile Bağdat Caddesi Mustafa Mahzar Bey sokak arası ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar kapandı. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, Turgut Özal Bulvarı (Güney İstikamet) alternatif yollar olarak bildirildi.

ŞAMPİYON ŞEHİR TURUNDA

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THY Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, üstü açık otobüs ile şehir turu attı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, üstü açık otobüs ile şehir turu attı. Fenerbahçe Beko taraftarları takımlarını destekledi.