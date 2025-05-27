Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunu kutladı!

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8 yıl sonra EuroLeague kupasını müzesine 2. kez götüren Fenerbahçe Beko, taraftarıyla birlikte şampiyonluğu kutluyor.

THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda medya günü organizasyonu düzenledi. Etkinlikte, Fenerbahçe Beko takımı fotoğraf çektirdi.

Basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği medya gününde başantrenör Sarunas Jasikevicius ve ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"JASIKEVICIUS: 'HİSLERİMİZİ KELİMELERE DÖKMEK ÇOK ZOR"

Litvanyalı başantrenör, "Durumu henüz idrak edemedik. Hissettiğimizi kelimelere dökmek gerçekten zor. Zaman geçtikçe ne kadar büyük bir başarıya imza attığımızı anlayacağız." ifadelerini kullandı.

NIGEL HAYES: 'BU ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK"

ABD'li oyuncusu Nigel Hayes-Davis ise, "inişli çıkışlı bir yıl yaşadıktan sonra eğlenme vakti. MVP olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Mutluyum ama daha da mutlu olabilirdim çünkü çok atış kaçırdım. Maç planını her zaman uyguladık. Maç içerisinde kötü ve iyi gidişler oluyor ama hiç olumsuz düşünceye kapılmadık. Bu şampiyonluğu hak ettik." sözlerini sarf etti.

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FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞU KUTLUYOR

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlamasının ardından saat 17.00’de üstü açık otobüsle hareket eden Sarı-lacivertli kafile, Bağdat Caddesi boyunca büyük bir sevgi seli eşliğinde Ülker Stadyumu’na ulaşacak.

Yol boyunca meşaleler, marşlar ve tezahüratlarla takımlarını karşılayan taraftarlar, adeta Sarı-lacivert bir kortej oluşturdu.

Kafilede yer alan basketbolcular, maskot yellow ve oyuncu aileleri otobüsün üzerinden taraftara el sallayarak kutlamalara coşkuyla eşlik etti. Teknik heyet ve oyuncuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Avrupa zaferini kutlamak için yola çıkan kafile, ilerleyen saatlerde Ülker Stadyumu’na ulaşacaklar.

EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko, kutlamalara gitmek üzere Ülker Sports Arena’dan ayrıldı.



🤳: @selencansu5 pic.twitter.com/9g6pPygIv5 — Spor Arena (@sporarena) May 27, 2025

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Jasikevicius ve sarı-lacivertli basketbolcular, tezahüratlara eşlik ederek şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. Litvanyalı başantrenör, meşale yakarak Avrupa Ligi zaferini kutladı.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Nigel Hayes-Davis, taraftarlara Türkçe konuşma yaptı.

Hayes, cep telefonundan okuduğu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"THY Avrupa Ligi şampiyonuyuz. Avrupa'nın en büyük kupasını kazandık ama bu sadece bir kupanın değil, bir duruşun, bir inancın ve bir karakterin zaferi. Bu başarı, sadece bir koçun taktiğiyle ya da oyuncuların yeteneğiyle gelmedi. Bu seviyeye, yalnızca sportif başarıyla gelinmez. Bu başarı; inanan bir takımın, vazgeçmeyen bir camianın ve her zaman yanımızda olan siz büyük taraftarımızın eseridir. Bu kupa, Fenerbahçe'nin sahip olduğu değerleriyle kazanıldı, sadece oynayarak değil. Çok çalışarak, birbirimize inanarak, asla dağılmayarak, vefayı unutmadan, birlikle, omuz omuza yürüyerek ve adil olarak… Fenerbahçe, sadece bir kulüp değil; bir tavır, duruş ve ilkedir. Büyük önder, büyük lider Atatürk'ün de dediği gibi 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' ve 'Zafer bir inanç işidir, inanmayanların zaferi yoktur'."

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Nigel Hayes-Davis, taraftarıyla Türkçe konuşuyorpic.twitter.com/xpcDNWPHTX — Spor Arena (@sporarena) May 27, 2025

Bağdat Caddesi'ndeki şampiyonluk kutlaması, Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsün alandan ayrılmasının ardından sona erdi.