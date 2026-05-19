Fenerbahçe Beko, EuroLeague lisansını yenileme kararı aldı!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague ile sezon sonu bitecek olan lisans anlaşmasını yenileme kararı aldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Son dönemde Avrupa basketbolunun geleceğine ilişkin ortaya çıkan farklı proje ve organizasyon fikirlerini, ilk günden itibaren yapıcı bir anlayışla değerlendirdik. Fenerbahçe olarak yaklaşımımız hiçbir zaman ayrıştırıcı değil; aksine Avrupa basketbolunun ortak akılla büyümesine katkı sağlayacak birleştirici bir yaklaşım olmuştur.

Bu süreçte tüm paydaşlarla diyalog kurulmasının, basketbolun geleceği adına önemli olduğuna inandık ve bu tavrımızı kararlılıkla sürdürdük.

"DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ"

NBA Europe'un Avrupa basketboluna yönelik vizyonunu ve oyunun küresel gelişimine dair ortaya koyduğu bakış açısını da dikkatle takip ediyor, bu ilginin ve benzer yatırım fikirlerinin Avrupa basketbolunun geleceği adına oldukça değerli olduğunu düşünüyoruz.

Fenerbahçe olarak inancımız; Avrupa basketbolundaki gerçek potansiyelin rekabeti saha içiyle sınırlı tutarak, saha dışında tüm paydaşların ortak bir vizyonda birleşmesi ile ortaya çıkacağı yönündedir. Bu nedenle ilerleyen dönemde EuroLeague ile NBA Europe arasında oluşabilecek olası iş birlikleri ve ortak gelişim fırsatlarının da Avrupa basketboluna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Kulübümüz, sürecin ilk gününde olduğu gibi bundan sonra da Avrupa basketbolunu büyütecek, birleştirecek ve ileri taşıyacak her türlü yapıcı diyaloğun destekçisi olmaya devam edecektir.

Gelinen noktada Fenerbahçe Beko, Euroleague ile bu sezon sonunda sona erecek lisans anlaşmasını yenileme kararı almıştır.

Hedefimiz yalnızca sportif başarılar kazanmak değil; Avrupa basketbolunun sürdürülebilir şekilde büyümesine, ekonomik olarak güçlenmesine ve dünya çapında daha büyük bir marka haline gelmesine katkı sunmaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Avrupa basketbolunun gelişimi adına sorumluluk almaya, yapıcı duruş sergilemeye ve oyunun geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."