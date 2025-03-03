Fenerbahçe Beko erteleme maçında Paris Basketbol'a konuk oluyor! Kritik maç Şampiyon Oranlar ile Misli'de

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Fenerbahçe Beko'nun Paris Basketbol'a konuk olacağı müsabaka Adidas Arena'da oynanacak ve 22.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO 2. SIRADA

Avrupa Ligi'nde çıktığı 26 karşılaşmada 17 galibiyet, 9 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, lider Olympiakos'un ardından 2. sırada yer alıyor.

FRANSIZLAR LİGİN 4. BASAMAĞINDA

Fransa temsilcisi ise oynadığı 26 maçta 16 kez sahadan galip ayrılırken, 10 müsabakada da rakiplerine kaybetti ve 4. basamakta kendine yer buldu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Paris Basketball, oynadığı son 5 maçın 3’ünü kazandı.

Paris Basketball, oynadığı son 5 maçın tamamında ilk yarılarda 41.5 sayı barajını aştı.

Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçta yalnızca 1 kez kaybetti.

Fenerbahçe, oynadığı son 5 maçın 4’ünde 82.5 sayı barajını aştı.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %10’u Fenerbahçe’nin galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ YAZARI EVREN İÇENER’İN YORUMU

Paris'te Malcolm'un oynama durumu belirsiz. Fenerbahçe'de Wilbekin yok. Errick McCollum ve Bonga, bu mücadelenin oynanması gereken ilk tarihte kadroda yer almadıklarından, EuroLeague kuralları gereğince bu maçta oynamayacaklar. Fenerbahçe koçu Jesikevicius, "Paris, EuroLeague'in en hızlı takımlarından, onları yavaşlatmamız gerekiyor. Kendi tempomuzda oynamamız çok kritik olacak. Paris, geçiş hücumlarında harika bir takım. Hücum ribauntlarına da büyük baskı yapıyorlar. Maçı kazanmak için kolay sayılara izin vermemeliyiz." dedi. Errick McCollum önemli eksik. Maccabi maçında oynamayan Guduric, son Daçka maçında forma giydi ve etkili oynadı. Fenerbahçe'nin Maccabi maçında takım savunması kötüydü... Paris'in tempolu oyununu dikte etmesini bekliyorum, Fenerbahçe de elit skorerleriyle oyuna eşlik eder. Taraf bahsi zor. Önerim, 166.5 Üst.

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MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Paris Basketbol'un galibiyetine 1.60 yerine 1.64 oran verilirken Fenerbahçe Beko'nun galibiyetinin oranı ise 1.74 yerine 1.79 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

MAÇ ERTELENMİŞTİ

İki takım arasında daha önce Aralık 2024'te oynanması planlanan müsabaka, ev sahibi ekibin oyuncularının yaşadığı salgın hastalık nedeniyle ertelenmişti.

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TEMSİLCİMİZDE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin’in sakatlığı bulunuyor. Ayrıca Errick McCollum ve Jilson Bango ise bu mücadelenin oynanması gereken ilk tarihte kadroda yer almamaları dolayısıyla, EuroLeague kuralları gereğince bu maçta forma giyemeyecek.