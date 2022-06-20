Fenerbahçe Beko, Dimitris İtoudis'i açıkladı! Sıra Vesely ve De Colo’da... | Transfer haberi

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Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü coşkusunu, yarıştığı her branşta şampiyon olarak taçlandırmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, futboldaki Jorge Jesus hamlesinden sonra basketbolda da Dimitris İtoudis’i takımın başına getirdi. Sarı lacivertli kulüp, son olarak CSKA Moskova’yı çalıştıran Yunan koç ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıklandı. Önceki gün Jesus rüzgarıyla futbolda kombineleri kapış kapış satan Fenerbahçe’de, Avrupa’nın en önemli antrenörlerinden İtoudis’in de basketbolda benzer bir çılgınlık yaşatması bekleniyor.

Türkiye şampiyonluğu bile kesmedi

Efsanevi koç Zeljko Obradovic’in ayrılmasından sonra gelen antrenörler İgor Kokoskov ve Aleksandar Djordjevic’le Euroleague’de hedeflerine ulaşamayan Fenerbahçe Beko, bu sezon Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazanmasına rağmen Djordjevic’i gönderip İtoudis’i getirerek asıl amacının Avrupa olduğunu gösterdi. CSKA Moskova ile 2 Euroleague şampiyonluğu bulunan 52 yaşındaki başantrenör bu akşam İstanbul’a gelecek ve yarın kulüpte düzenlenecek törenle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Sıra Vesely ve De Colo’da

Başantrenör sorununu çözen Fenerbahçe Beko’da şimdi gözler oyuncu transferlerine çevrilmiş durumda. Yakın tarihte kazanılan tüm başarılarda imzası olan, taraftarların adına besteler yaptığı Jan Vesely’nin takımda kalması için büyük çaba gösteriliyor. Çek pivotun Barcelona ile anlaştığı söylense de sarı lacivertli yetkililer, “Vesely, takımımızın en önemli oyuncusu. Oğlu burada doğdu. Kalması için gereken her şeyi yapacağız” dedi. Sözleşmesi biten Nando de Colo ile de anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.