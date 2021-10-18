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Fenerbahçe Beko, dev derbide Anadolu Efes'i farklı yendi

#ING Basketbol Süper Ligi#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko, dev derbide Anadolu Efesi farklı yendi

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbi mücadelesinde Anadolu Efes'i 90-68 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

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Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü maçı 22 farkla galip bitirdi ve liderliğe yükseldi.

İlk çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 24-16 Anadolu Efes

İkinci çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 47-31 Anadolu Efes

Üçüncü çeyrek sonucu: Fenerbahçe Beko 68-45 Anadolu Efes

1589. RESMİ MAÇ

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko maçı ile birlikte Türkiye’deki 1589. resmi maçına çıkacak. Anadolu Efes, bugüne kadar ING Basketbol Süper Ligi’nde 1453, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 23, Türkiye Kupası’nda 109, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası’nda iki ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası’nda bir kez mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi’nde 1454. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, ligde bugüne kadar oynadığı 1453 karşılaşmada 1134 galibiyet, 316 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ile bugüne kadar oynadığı 163 karşılaşmada 100 galibiyet ve 63 mağlubiyet aldı.

İki ekip arasında ING Basketbol Süper Ligi’nde oynanan 141 karşılaşmanın 85’inde Anadolu Efes galip gelirken, iki takım arasında Türkiye Kupası’nda bugüne kadar oynanan 14 karşılaşmanın 10’u Anadolu Efes, dördü Fenerbahçe Beko lehine sona erdi.

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Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda bugüne kadar iki takımın yedi randevusunda Anadolu Efes dört galibiyet ve üç mağlubiyet elde ederken, 1989-90 sezonunda GSGM Kupası’nda ise Anadolu Efes Fenerbahçe Beko’yu 87-81 yenerek kupayı kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ikinci mücadelesinde ise 14 Ekim Perşembe günü Unics Kazan’ı konuk etti ve karşılaşmayı 80-41 gibi farklı bir sonuçla galip bitirdi. Fenerbahçe Beko'da Marial Shayok 17, Devin Booker 16, Nando De Colo ise 13 sayı üretti. Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague’de dört maç sonunda iki galibiyeti var.

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı üç maçı da galip bitirdi. Fenerbahçe Beko, son olarak 9 Ekim Cumartesi günü konuk olduğu Bahçeşehir Koleji’ni 78-79 ile geçti. Fenerbahçe Beko’da maçın yıldızları 15 sayıyla Nando De Colo ve 12’şer sayıyla Jan Vesely ile Melih Mahmutoğlu oldu.

 

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#ING Basketbol Süper Ligi#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko

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