Fenerbahçe Beko, deplasmanda farklı galip!

Güncelleme Tarihi:
Olimpia Milano ile Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'nin 28. hafta maçında karşı karşıya geldi.
Mediolanum Forum Arena'da oynanan müsabakayı temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 100-76 galip geldi.
Bu galibiyetle birlikte 19. galibiyetini elde eden sarı - lacivertliler, haftayı Olympiakos'un ardından 2. sırada tamamladı.
İtalya ekibi ise 13. mağlubiyetini yaşayarak 9. basamakta haftayı bitirdi.
EA7 Emporio Armani Milan: Mannion 7, Leday 11, Ricci 6, Shields 17, Mirotic 11, Dimitrijevic 2, Causeur 4, Tonut 6, Bolmaro 8, Flaccadori 2, Caruso 2, Gillespie
Fenerbahçe Beko: Hayes-Davis 14, Hall 10, Guduric 4, Colson 8, Birch 4, McCollum 18, Baldwin 15, Melli 6, Sertaç Şanlı 5, Tarık Biberovic 8, Bango 8, Pierre
1.Periyot: 19-24 ( Fenerbahçe Beko )
İlk yarı: 37-53 ( Fenerbahçe Beko )
3.Periyot: 56-76 ( Fenerbahçe Beko )