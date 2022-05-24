Fenerbahçe Beko 94-69 Darüşşafaka / Maç sonucu

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Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Darüşşafaka ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı.

Sarı lacivertliler, Darüşşafaka'yı 94-69 yenerek seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko’da son durum

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 24 galibiyet ve 6 yenilgiyle lider tamamlayan Fenerbahçe Beko, Play-off çeyrek final serisinde de Frutti Extra Bursaspor'u 2-1 ile geçti. Fenerbahçe Beko play-off çeyrek final serisindeki karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:

Fenerbahçe Beko 100-87 Frutti Extra Bursaspor

Frutti Extra Bursaspor 97-77 Fenerbahçe

Fenerbahçe Beko 93-81 Frutti Extra Bursaspor

Darüşşafaka’da son durum

Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 19 galibiyet ve 11 yenilgiyle beşinci sırada bitirdi. Darüşşafaka, play-off çeyrek final serisinde karşılaştığı Gaziantep Basketbol’u 21 ile geçti. Darüşşafaka’nın play-off çeyrek final serisindeki karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

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Gaziantep Basketbol 82-85 Darüşşafaka

Darüşşafaka 66-91 Gaziantep Basketbol

Gaziantep Basketbol 73-82 Darüşşafaka