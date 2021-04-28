Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte canlı yayın bilgileri ve maç önü notları

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında yarın Rusya ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek.

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinde sarı-lacivertliler 2-0 geride bulunuyor. Fenerbahçe Beko, serideki ilk maçı 92-76, ikinci maçı ise 78-67 kaybetmişti.

Playoff serisi 1. Maç: CSKA Moskova 92-76 Fenerbahçe Beko

Playoff serisi 2. Maç: CSKA Moskova 78-67 Fenerbahçe Beko

Sarı-lacivertliler, bu akşamki maçı kazanarak seriyi 4. müsabakaya taşımayı hedefliyor.

Öte yandan iki takım, Avrupa Ligi'nde 32. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 31 müsabakanın 22'sini CSKA Moskova, 9'unu ise Fenerbahçe kazandı.

FENERBAHÇE BEKO CSKA MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague Playoff üçüncü mücadelesinde CSKA Moskova’yı konuk ediyor. 28 Nisan Çarşamba günü (bu akşam) 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak ve Misli.com üzerinden canlı olarak takip edebileceksiniz.

Mücadeleyi Robert Lottermoser (Almanya), Sasa Pukl (Slovenya), Tomasz Trawicki (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek.

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