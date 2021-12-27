Fenerbahçe Beko - Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi

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Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol ile 2 Ocak tarihinde oynayacakları müsabakanın rakibin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol maçımız, rakibimizin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Büyükçekmece Basketbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.