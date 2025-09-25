Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAIN maçı sonrası Sadettin Saran'a mesaj: Kırılgan eşya dikkatli taşıyınız!

Haberin Devamı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Beko ile her iki organizasyonun ikincisi Beşiktaş GAIN, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndan oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 85-83 kazandı.

Tarihinde 8. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe, böylece geçen sezonun 3 kupalı zaferini 4. kupayla taçlandırmış oldu.

USTA İSİM YAZDI: KIRILGAN EŞYA DİKKATLİ TAŞIYINIZ!

Hürriyet Spor yazarlarından Ünal Özüak, hem Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a mesaj gönderdi, hem de Fenerbahçe-Beşiktaş basket maçını değerlendirdi. İşte o yazı:

Kırılgan eşya dikkatli taşıyınız!

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı da kazanarak 2025 yılında kupaları dörtleyen Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran için; futbol takımını şampiyon yapmak kadar, basketbolda yakalanmış ‘dörtlü şampiyonluk mirasını’ heba etmemek de çok önemli olacak. Kolisinin üzerinde ‘fragile/handle with care’ (kırılgan eşya dikkatli taşıyınız) yazan övünç kaynağı basketboldaki başarılar tekrarlanamazsa sıkıntı olur. Matematik çok net; 13 bin kişilik salonun hemen tamamı delege! Ali Kocatepe şarkısındaki gibi; mutluluktan yana payını almak istiyorsan ‘düşünerek atmalı adımlarını’ başkan. İstikrarın başarının ön koşulu olduğu unutulmasın ve aynı hataya düşülmesin. Bir sürü abur cubur koç dalgalanmasından sonra Jasikevicius’la toparladı ama Ali Koç, sırf Aziz Yıldırım getirdi diye Obradovic’i gönderip ‘Sarı Efsane’ dönemini sonlandırmış, takımı kara deliğe sokmuştu.

KADRO KALİTE FARKI AĞIR BASTI

Akıllı seçimle, NBA’den gelen Avrupa çaylağı yeni oyuncularını riske etmeden, geçen seneki kadro başarılıları artı Jantunen ağırlıklı formatta başladı Fenerbahçe. Beşiktaş’ı ve ateşli taraftarını maçı kazanmaya özendirmemek için sert savunmayı öncelediler. Eurocup şampiyonluğunu alarak Euroleague’e kapak atmayı kafaya koymuş Alimpijevic’in Beşiktaş’ı ise tüm yeni transferlerini sahaya sürdü.

Fenerbahçe maça hızlı koşarak açık alan basketboluyla girince Beşiktaş kısa beşle türbülansı dindirmek istediyse de tüm istatistik değerlerde açık ara önde olan rakibinin kadro kalite farkının üstesinden gelemedi maç boyu. Beşiktaş’ın maç sonu yakalama canhıraş çabasını, rakibinden bir tık daha iyi olan üçlük isabet yoğunluğu, savunmadan beslenen akışkan hücumu ve ribaund toplama becerisiyle soluk soluğa boşa çıkardı Fenerbahçe.

Bünyesi bu tür maçları kaldırmayan hakem Emin Moğulkoç’ın ortamı gereksiz anonslarla germesi az daha geceyi karartacaktı.