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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka finaline olaylı başlangıç: Tribünler gerildi, yöneticiler araya girdi!

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#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi#Fenerbahçe Beko#Beşiktaş Fibabanka
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka finaline olaylı başlangıç: Tribünler gerildi, yöneticiler araya girdi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 22:19

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, arasında oynanan Türkiye Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisinin ilk karşılaşmasında tansiyon yükseldi.

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Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisinin ilk maçında Ataşehir'de karşı karşıya geliyor. 

ALIMPIJEVIC DİSKALİFİYE OLDU

Karşılaşmada hakem kararlarına sert tepki gösteren Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, iki teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Maçın oynandığı sırada Fenerbahçe tribünlerinden yükselen tezahüratlara tepki gösteren Beşiktaş yöneticisi Özkan Arseven, yerinden kalkarak itirazda bulundu.

Arseven’i Fenerbahçe yöneticileri Sertaç Komşuoğlu, Burak Kızılhan, Hulusi Belgü ve Ahmet Ketenci yanına giderek sakinleştirdi.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka finaline olaylı başlangıç: Tribünler gerildi, yöneticiler araya girdi

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KOMŞUOĞLU'NDAN KÜFÜR İDDİASI

Daha sonrasında ise Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komşuoğlu da Beşiktaş Emlakjet Salonu’nda oynanan maçta kendisine küfür edildiğini dile getirdi.

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#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi#Fenerbahçe Beko#Beşiktaş Fibabanka

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