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Fenerbahçe Beko Beşiktaş Fibabanka basket maçı, 2024/2025 Basketbol Türkiye Kupasının sahibini belirleyecek. Daha önce Beşiktaş Fibabanka ile 20 kez karşılaşan Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmalardan 18 galibiyet 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Fenerbahçe Beko Beşiktaş Fibabanka basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ FİBABANKA BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası finali kapsamında Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek. 🏀 Mücadele, bugün saat 16.00'da başlayacak. 📺 Maç, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ