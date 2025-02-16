Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 12:57
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ile Türkiye Kupası final heyecanı başlıyor. İki ezeli rakip, kupayı kazanmak için parkeye çıkıyor. Fenerbahçe Beko, turnuvadaki güçlü performansıyla dikkat çekerken, Beşiktaş Fibabanka ise son dönemdeki pozitif ilerleyişini kupa ile taçlandırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşmaya dair detaylar...
Fenerbahçe Beko Beşiktaş Fibabanka basket maçı, 2024/2025 Basketbol Türkiye Kupasının sahibini belirleyecek. Daha önce Beşiktaş Fibabanka ile 20 kez karşılaşan Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmalardan 18 galibiyet 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Fenerbahçe Beko Beşiktaş Fibabanka basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ FİBABANKA BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupası finali kapsamında Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya gelecek. 🏀 Mücadele, bugün saat 16.00'da başlayacak. 📺 Maç, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası tarihinde birçok kez final oynayıp şampiyonluk yaşarken, Beşiktaş Fibabanka da kupada iddialı performanslar sergiledi.
- İki ekip, son dönemde farklı kulvarlarda karşı karşıya gelirken, özellikle lig maçlarında çekişmeli mücadelelere sahne olan karşılaşmalar oynandı.
- Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası’nda bu sezon oynadığı maçlarda yüksek hücum yüzdesi ve savunmadaki sertliğiyle dikkat çekti.
- Beşiktaş Fibabanka, genç ve dinamik kadrosuyla turnuvada finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.