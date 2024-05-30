Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Play-off yarı final mücadelesi canlı yayın bilgisi!

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Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final ilk maçında mücadele edecek. Sarı lacivertli ekip, Turkish Airlines EuroLeague’de son olarak Final Four karşılaşmalarında mücadele etti ve organizasyonu dördüncü sırada tamamladı. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi normal sezonunu 30 maçta 25 galibiyetle ikinci sırada noktaladı ve Play-off çeyrek finalinde Aliağa Petkimspor’u 2-0 ile geçti. Şimdi gözler bugün oynanacak mücadelede. İşte Fenerbahçe BEKO - Beşiktaş Emlakjet basketbol maçı canlı yayın bilgisi...

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ EMLAKJET BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Emlakjet Play-off yarı final ilk maçı 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Can Mavisu, Ali Şakacı, Murat Ciner hakem üçlüsünün yöneteceği mücadele beIN Sports ekranlarında canlı olarak takip edilebilecek.