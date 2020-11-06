Canlı | Fenerbahçe Beko - BC Khimky maçı

İkinci çeyrek oynanıyor:

Fenerbahçe Beko: 28

Khimky: 20

Fenerbahçe Beko BC Khimki basket maçı ile THY Avrupa Ligi'ndeki 7'nci hafta mücadelesini gerçekleştirecek olan Sarı Lacivertli temsilcimiz, liderlik pozisyonunu devralabilmek için önemli bir mücadele veriyor.

FENERBAHÇE BEKO BC KHİMKY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi Normal Sezon mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Khimki ile karşılaşacak. 6 Kasım Cuma günü saat 20.45'te oynanacak mücadele Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

Basketbol THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında bugün Rusya'nın Khimki takımını ağırlayacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov, zor bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.



Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan başantrenör Kokoskov, Khimki'nin sezon başında yaşadığı sorunlardan kurtulduğunu aktararak, "Şu anda tüm oyuncularını kullanabilir duruma geldiler. Bugün sıralamada bulundukları yer ve aldıkları galibiyet sayısı kesinlikle onların hikayesini anlatmıyor. Birçok tecrübeli isimleri var ve tüm oyuncularına kavuştukları andan itibaren her pozisyonda çok yetenekli isimlere sahipler." ifadelerini kullandı.



Zor bir karşılaşma olacağını vurgulayan Kokoskov, şunları kaydetti:



"Kızılyıldız maçının özellikle ikinci yarısında çok iyiydiler. O karşılaşmayı kazandılar ve şu anda daha moralliler. Biz bu maça odaklanacağız. Evimizdeyiz ve play-off yolunda daha güçlü hale gelmek için iç sahayı korumamız gerektiğinin farkındayız."



Sarı-lacivertli oyuncu Melih Mahmutoğlu ise Khimki'nin güçlü bir rakip olduğunu bildiklerini belirterek, "Khimki Moskova çok yetenekli bir takım. Sezonun ilk bölümünü eksik bir kadroyla geçtiler ve bu nedenle birçok kayıp yaşadılar. Ancak onların çok yetenekli oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Shved’in liderliğinde hem kısalarda hem de uzunlarda çok değerli oyuncuları var. Skor potansiyeli çok yüksek bir takım." değerlendirmesinde bulundu.