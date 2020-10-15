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Basketbol
AA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 11:59 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko, Bayern'i konuk edecek! Çift maç haftası devam ediyor...

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Fenerbahçe Beko, Bayern'i konuk edecek! Çift maç haftası devam ediyor...
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Basketbol THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, yarın Almanya ekibi Bayern Münih'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts ve Anadolu Efes'e üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.

Organizasyondaki ilk maçında AX Armani Exchange Milan'a yenilen Bayern Münih ise son 2 karşılaşmada ALBA Berlin ve Maccabi Playtika'yı mağlup etti.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 7 maçın 6'sını Fenerbahçe Beko, birini ise Bayern Münih kazandı.

- Avrupa kupalarında 541. maçı

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 541. maçına Bayern Münih karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 540 karşılaşmanın 310'unu kazandı, 230'unu ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 338 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet ve 139 mağlubiyet yaşadı.

 

Fenerbahçe Beko, Bayerni konuk edecek Çift maç haftası devam ediyor...

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