Canlı: Fenerbahçe Beko Bayern Münih

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Euroleague'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor.

Dördüncü çeyrek oynanıyor

Fenerbahçe Beko: 67

Bayern Münih: 49

Fenerbahçe Beko'da tedavi süreçleri devam eden Nemanja Bjelica, Tonye Jekiri, Tarık Biberovic ve İsmet Akpınar bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bayern, EuroLeague’de çift maç haftasının ilk karşılaşmasında 10 Ocak Salı günü konuk ettiği Cazoo Baskonia’yı 92-79 ile geçti. Münih ekibinde Cassius Winston 16, Augustine Rubit 13, Nick Weiler-Babb 12 sayı buldu.

Andrea Trinchieri’nin öğrencileri, Bundesliga’da bu sezon çıktığı 14 maçta 11 galibiyet aldı. Bayern Münih, son olarak 8 Ocak Pazar günü konuk ettiği Alba Berlin’e 79-80 kaybetti. Bayern’de Cassius Winston 20, Nick Weiler-Babb 16, Elias Harris 12 sayı buldu.

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FENERBAHÇE BEKO BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 2022-23 sezonu 19. hafta maçında Bayern Münih’i konuk ediyor. Saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başlayan mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanıyor.