Fenerbahçe Beko Bayern Münih basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bugün kendi sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak bu karşılaşma, Fenerbahçe'nin Bayern Münih’e karşı 12-3'lük galibiyet üstünlüğünü sürdürme hedefiyle büyük önem taşıyor. İşte maç detayları:

FENERBAHÇE BEKO BAYERN MÜNİH BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tarih ve Saat: 12 Kasım, saat 20.45

Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, İstanbul

Yayın: S Sport (canlı yayın)

MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de son üç maçını kazanarak ligde 2. sıraya yükseldi ve başarılı grafiğini sürdürmek istiyor. Bayern Münih karşısında şimdiye kadarki 15 karşılaşmada 12 galibiyet alan sarı-lacivertliler, bu mücadeleye favori olarak çıkacak.