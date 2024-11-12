×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Fenerbahçe Beko Bayern Münih basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Beko#Bayern Münih#Thy Avrupa Ligi
Fenerbahçe Beko Bayern Münih basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 08:30

Fenerbahçe Beko Bayern Münih basket maçı, Sarı Lacivertli temsilcimizin THY EuroLeague’deki pozitif ilerleyişinde kritik bir rol oynayacak. 6 galibiyet 2 mağlubiyet istatistiğine sahip olan iki takımı karşı karşıya getirecek olan Fenerbahçe Beko Bayern Münih basket maçı, ekran başından da canlı olarak takip edilecek. Peki, Fenerbahçe Beko Bayern Münih basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bugün kendi sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak bu karşılaşma, Fenerbahçe'nin Bayern Münih’e karşı 12-3'lük galibiyet üstünlüğünü sürdürme hedefiyle büyük önem taşıyor. İşte maç detayları:

FENERBAHÇE BEKO BAYERN MÜNİH BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

  • Tarih ve Saat: 12 Kasım, saat 20.45

  • Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, İstanbul

  • Yayın: S Sport (canlı yayın)

MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de son üç maçını kazanarak ligde 2. sıraya yükseldi ve başarılı grafiğini sürdürmek istiyor. Bayern Münih karşısında şimdiye kadarki 15 karşılaşmada 12 galibiyet alan sarı-lacivertliler, bu mücadeleye favori olarak çıkacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Beko#Bayern Münih#Thy Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!