Fenerbahçe Beko Bayern Münih basket maçı ile heyecan dolu mücadele devam ediyor. Basketbolda geçtiğimiz bu yıl kupa hedefini yineleyen Fenerbahçe Beko, üst sıralardaki yerini koruyarak şampiyonluk Final Four yolunda mücadelesini sürdürmek istiyor. Peki, basketbolseverlere güzel bir mücadeleye tanık etmesi beklenen Fenerbahçe Beko Bayern Münih basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE BEKO BAYERN MÜNİH BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi Normal Sezon 4'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i konuk edecek. 16 Ekim Cuma günü oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports Haber kanalından ücretsiz olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts ve Anadolu Efes'e üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.



Organizasyondaki ilk maçında AX Armani Exchange Milan'a yenilen Bayern Münih ise son 2 karşılaşmada ALBA Berlin ve Maccabi Playtika'yı mağlup etti.



İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 7 maçın 6'sını Fenerbahçe Beko, birini ise Bayern Münih kazandı.



AVRUPA KUPALARINDA 541. MAÇI



Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 541. maçına Bayern Münih karşısında çıkacak.



Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 540 karşılaşmanın 310'unu kazandı, 230'unu ise kaybetti.



Avrupa Ligi'nde ise 338 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet ve 139 mağlubiyet yaşadı.