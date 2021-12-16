Fenerbahçe Beko-Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 16. hafta maçında Bitci Baskonia’yı konuk ediyor. Karşılaşmayı Robert Lottermoser, Piotr Pastusiak, Milos Koljensic, hakem üçlüsü yönetecek. İşte, Fenerbahçe Beko-Baskonia maçının ayrıntıları...

16 Aralık Perşembe günü (bugün) 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak.

Temsilcimiz, Turkish Airlines EuroLeague’de çift maç haftasının ilk karşılaşmasında 14 Aralık Salı günü Maccabi Playtika’yı 90-79 ile geçerek üst üste üçüncü, toplamda ise altıncı galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da Devin Booker 22 sayı ve 6 ribaund; Nando De Colo ise 21 sayı, 5 asist ve 3 ribaund üretti.