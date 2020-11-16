Fenerbahçe Beko Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi?

Ligde 8 maçta dörder galibiyet ve yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 9. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 6 maçta 2 galibiyet elde edebildi. 8. hafta bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olan sarı-lacivertli takım, sahadan 42 sayı farkla 97-55 mağlup ayrılmıştı.

TDS Baskonia ise 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 14. sırada yer alıyor. İspanya temsilcisi son 3 maçında rakiplerine yenildi.

Fenerbahçe Beko Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 9. hafta maçında TD Systems Baskonia’ya konuk oluyor. 17 Kasım Salı günü (yarın) TSİ 22.30’da Fernando Buesa Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Luigi Lamonica (İtalya), Mehdi Difallah (Fransa), Gytis Vilius (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko’da Lorenzo Brown, Edgaras Ulanovas ve Jan Vesely bu sezon oynanan tüm EuroLeague maçlarına ilk beşte başladı.

Nando De Colo, son dokuz EuroLeague karşılaşmasının sekizinde en az bir top çalmaya imza attı. De Colo, EuroLeague’de faul çizgisini son 35 ziyaretinde hata yapmadı.

Jarell Eddie, son sekiz EuroLeague maçının yedisinde en az bir 3 sayı isabeti kaydetti. Jan Vesely, maç başına 6.5 ribaund ortalamasıyla bu sezon EuroLeague’de en yüksek ortalamaya sahip sekizinci isim. Jarell Eddie, üç sayı çizgisinin gerisinden yakaladığı %58.1 isabet oranıyla bu sezonun EuroLeague’de en değerli dördüncü oyuncusu konumunda.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan beşinci oyuncusu (446). Vesely, EuroLeague kariyerinde 906 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli yedinci oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 155 toplam değer ile 11. sırada, ribaund istatistiğinde ise 1133 toplam değer ile 10. sırada yer alıyor. Vesely’nin serbest atışlarda 500 isabet barajını aşmasına altı isabet kalmış durumda. Vesely’nin EuroLeague kariyerinde 2384 sayısı var ve bu alanda da en değerli 20. isim.