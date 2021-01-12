Fenerbahçe Beko Baskonia EuroLeague maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgileri ve maç önü notları

Fenerbahçe Beko bugün EuroLeague karşılaşmasında İspanya'nın TD Systems Baskonia takımını konuk edecek. Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki son maçında 7 Ocak Perşembe günü Kızılyıldız’a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Lorenzo Brown’un son saniye isabetiyle rakibini 71-73 yendi. Üst üste üçüncü, toplamda ise sekizinci galibiyetini alan Fenerbahçe Beko'da Lorenzo Brown ve Dyshawn Pierre 13’er sayı üretti. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi.

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. Sarı-lacivertliler, rakibini 63-72 yenerek 16. maçında 13. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo 14, Edgaras Ulanovas 13, Marko Guduric ise 12 sayı buldu.

Fenerbahçe Beko'da bu sezonki EuroLeague maçlarında 12 farklı oyuncu ilk beşlerde yer aldı. Tüm maçlarda ilk beşlerde yer bulan tek isim Edgaras Ulanovas oldu. Jan Vesely, EuroLeague’de oynadığı son yedi maçın altısında çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı üretti.

Dyshawn Pierre, EuroLeague’de kullandığı son 22 serbest atışta da isabet kaydetti.

Jarell Eddie, EuroLeague’de bu sezon kullandığı 12 serbest atışta da isabet buldu.

Lorenzo Brown, maç başına 1.5 top çalma ortalamasıyla EuroLeague genelinde bu alandaki en değerli üçüncü isim.

Nando De Colo, bu sezon faul çizgisinde yakaladığı %97.6 isabet oranıyla EuroLeague genelinde en iyi ikinci isim.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinde toplam 454 hücum ribaundu istatistiğiyle bu alandaki en iyi beşinci isim. Jan, EuroLeague kariyerinde 946 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda en değerli yedinci oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 159 toplam değer ile 11. sırada, ribaund istatistiğinde ise 1160 toplam değer ile 9. sırada yer alıyor. Vesely’nin EuroLeague kariyerinde 2475 sayısı var ve bu alanda da en değerli 18. isim.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.2) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3212 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi. Nando, 809 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3602 ile yedinci sırada. Nando De Colo’nun EuroLeague kariyerinde 307 üç sayılık isabeti var ve en iyi 19. oyuncu. Ali Muhammed de üç sayılık isabetlerde 305 toplam değer ile 20. sırada yer alıyor.

Ali Muhammed’in EuroLeague’de 1500 sayı barajını aşmasına 16 sayı kaldı.

Edgaras Ulanovas’ın top çalmalarda 100 barajını aşmasına dört top çalma kaldı.

FENERBAHÇE BEKO BASKONİA EUROLEAGUE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 19. hafta maçında TD Systems Baskonia’yı konuk ediyor. 12 Ocak Salı günü (bu akşam) 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Damir Javor (Slovenya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Anne Panther (Almanya) hakem üçlüsü yönetecek.