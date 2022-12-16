Fenerbahçe Beko 70-76 Baskonia (Euroleague maçı özeti)

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Euroleague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko ile Baskonia kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi 76-70 kaybeden temsilcimiz, 4. yenilgisini yaşadı.
Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 15’inci haftasında 22 Aralık Perşembe günü sahasında Partizan Belgrad ile karşı karşıya gelecek.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Borys Ryzhyk, Gytis Vilius, Milan Nedovic
Fenerbahçe Beko: Calathes 11, Guduric 14, Hayes-Davis, Metecan Birsen 2, Jekiri 12, Booker, Pierre 10, Edwards 10, İsmet Akpınar, Melih Mahmutoğlu 11
CAZOO BASKONIA: Thompson 4, Marinkovic 5, Giedraitis, Hommes 2, Enoch 9, Costello 10, Henry 13, Howard 15, Kotsar 10, Sedekerskis 8
1’İNCİ PERİYOT: 13-21
İLK YARI: 33-52
3’ÜNCÜ PERİYOT: 56-67
5 FAUL: 37.55 Guduric (Fenerbahçe Beko)